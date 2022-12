Avala Senado en lo particular “Plan B” de Reforma Electoral; regresa a San Lázaro

El pleno del Senado de la República, con el voto a favor de MORENA y sus aliados, aprobó el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral del presidente López Obrador, donde se revivió y avaló la llamada cláusula de vida eterna para los llamados partidos satélites del Gobierno, es decir el PT, PVEM y PES, se disminuyeron las candidaturas a migrantes, indígenas y afrodescendientes, así como se compactó la estructura del INE.Durante una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas se aprobó en lo general y particular 68 a favor y 50 en contra el dictamen, luego de la participación de 60 oradores, donde se registraron mil 244 reservas, la mayoría de oposición, cuyas propuestas de modificación fueron casi todas desechadas, con excepción de las presentadas por senadores de MORENA, del PT, PVEM y PES, en donde se incluyó la llamada “cláusula de vida eterna”.La reforma fue devuelta a la Cámara de Diputados por los cambios que se le realizaron en el Senado y se espera que en las próximas horas sean avalados por la vía fast-track ya que el periodo ordinario concluye este 15 de diciembre.En tribuna, el Senador del PVEM, Israel Zamora a nombre de esa bancada y del PT, presentó la reserva que permitirá la transferencia de votos de MORENA hacia los llamados “partidos satélites” para que no pierdan el registro, cuando no alcancen el 3 por ciento de la votación nacional.Aseguró que su propuesta no representa una transferencia de votos y acusó a la oposición de pretender instaurar el fascismo al obstaculizar la pluralidad en el sistema electoral, así como defendió los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.Al respecto, el Senador del PRD, Juan Manuel Fócil, recordó que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera “comentó que los duendes habían cambiado esa parte de la reforma” en San Lázaro para incluir la cláusula de vida eterna. “Sin embargo, el error ya vimos que ni es error ni hubo duendes… que era un pacto entre los partidos Verde, PT y MORENA”.La reforma también compacta la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), que se elimine el servicio profesional electoral, con lo que se estima que casi 2 mil trabajadores del instituto sean despedidos, además que se restan facultades a la autoridad para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios.Se limita las facultades del Instituto Nacional para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves, desaparece el programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE, entre otras instancias que compactan la estructura del órgano electoral, y se cancela el Servicio Profesional Electoral.Además, se prohíbe al INE la creación de fideicomiso y se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, pues será opcional y no obligatorio.La senadora del PAN, Kenia López, denunció que el plan censura a los candidatos y a los partidos políticos ajenos a los cercanos al Gobierno y sus aliados electorales, además se atenta contra las estructuras técnicas y de proceso funcional del INE y de los OPLE a efecto de que se están eliminando estructuras de organismos y las juntas distritales.Beatriz Paredes, senadora del PRI, manifestó su preocupación y rechazo a la reserva al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Senador por MORENA, Adolfo Gómez Hernández, ya que deja en indefinición no sólo a las comunidades indígenas y afromexicanas en el país, sino a las comunidades migrantes y migrantes de indígenas, a partir de que se modificó la letra del dictamen que ya había corregido un fallo en cuanto a la representatividad de esas comunidades.La senadora del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, expuso que la reforma presidencial omite a los mexicanos que residen en el extranjero la posibilidad de votar por diputaciones por representación proporcional, diputaciones locales y autoridades locales.Dijo que la reforma “viola el principio de progresividad del derecho al voto de personas que residen en el extranjero, ya que las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero votarían únicamente por Internet, lo que es a todas luces inconstitucional y violatorio de todo derecho humano, ya que actualmente son tres las vías por las que pueden ejercer su derecho al voto”.Carlos Ramírez Marín, del PRI, dijo que incluso esta reforma viola la Constitución ya que denomina al Presidente de la República y lo nombra como “Titular de la Presidencia de la República Mexicana” sumado a que tiene frivolidad y pone las condiciones para que el dinero mande en lo electoral y en México sólo tiene recursos el Gobierno y el crimen organizado.La senadora panista Lily Téllez expuso que con la aprobación del “Plan B” de López Obrador es con “b” de burdo porque legaliza el fraude electoral; con “b” de bodrio porque destruye la democracia; con “b” de burrada porque va a despedir a los profesionales; con “b” de brutalidad porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa; con “b” de barbarie porque MORENA permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos”.“Quieren acabar con el árbitro electoral, van a despedir injustamente a casi 2 mil funcionarios del servicio profesional de carrera del INE. Estos trabajadores ya les invirtió el Estado en esta capacitación y serán sustituidos por improvisados que seguramente serán los siervos de la nación, al estilo de países como Cuba y Venezuela”, acusó la senadora del PAN, Guadalupe Saldaña.