Avala TEPJF acuerdo del INE que busca evitar sobrerrepresentación en San Lázaro

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que estableció el mecanismo de afiliación efectiva para la asignación de las Diputaciones de Representación Proporcional al Congreso de la Unión, con base en los resultados que obtengan los partidos en la jornada electoral del 6 de junio, para así evitar la sobrerrepresentación.



Y es que desestimaron los alegatos planteados por los Partidos Encuentro Solidario (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Acción Nacional (PAN), en el sentido de que su emisión contraviene los principios de certeza y definitividad, toda vez que no se transgrede o modifica alguna situación jurídica que afecte a las fuerzas partidistas, coaliciones o candidaturas.



“El acuerdo tiene como finalidad que la autoridad responsable esté en posibilidad de ajustar la asignación de curules o escaños por el principio de representación proporcional a los parámetros constitucionales para evitar la sobrerrepresentación en los órganos legislativos”, concluyeron.



Los togados además concluyeron que no les asistía la razón por cuanto hace a una supuesta incongruencia con los acuerdos aprobados en 2015 y 2018, porque es erróneo que afirmen que se modifica el mecanismo de asignación de las diputaciones plurinominales, cuando se precisa que dicho procedimiento no sufre cambio alguno.



“Lo único que se ajustará es la forma en que se clasifiquen las diputaciones de mayoría relativa, y si bien existen acuerdos previos relativos a la asignación de diputaciones de RP, lo cierto es que de la normativa que rige el actuar de la responsable, no se advierte alguno supuesto que le impida adoptar medidas en relación con supuestos novedosos cuando funde y motive adecuadamente sus determinaciones”, estipularon en el fallo.



Adicionalmente señalaron que no les asiste la razón cuando aseveran que el acuerdo impugnado tendría como consecuencia generar incertidumbre respecto de los convenios de coalición, dado que el criterio emitido por la autoridad responsable respecto a la afiliación efectiva no atenta contra la libertad asociativa, ni impone una carga adicional para los partidos coaligados.



Sobre la supuesta extralimitación de facultades por parte del INE, así como a la vulneración a los principios de reservas de ley y jerarquía normativa, fueron declararlos infundados, porque el acuerdo no refiere a alguna alteración o inclusión de elementos adicionales a los establecidos por el legislador para determinar el número de diputaciones por el principio de representación proporcional a que tienen derechos los partidos políticos.



“Respecto a la vulneración a lo dispuesto por el artículo 105 constitucional también resulta infundado, toda vez que contrario a lo aducido por los actores, el acuerdo no representa un ejercicio de carácter legislativo ni una modificación o regulación fundamental, ya que las modificaciones no fundamentales se entienden como aquellas de carácter accesorio o de aplicación contingente, su finalidad es complementaria, ya que están dirigidas a precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde un aspecto normal”, puntualizaron.



Los integrantes del pleno jurisdiccional rechazaron que la implementación de la figura de afiliación efectiva sea inconstitucional, tal como lo alegaron los partidos inconformes, porque el acuerdo no modifica alguna fase del procedimiento de asignación de diputaciones de representación proporcional ni las fórmulas legales para la conversión de la votación recibida por los partidos políticos en curules en la Cámara de Diputados federal.



Apuntaron que los criterios establecidos por la autoridad comicial para atender la afiliación efectiva, “constituyen un parámetro objetivo que obedece al hecho de que el INE identificó una alteración relacionada con los límites de sobrerrepresentación que se actualizaría si únicamente se atiende a lo dispuesto en el convenio de coalición para definir la adscripción de una diputación de mayoría relativa a un partido determinado”.



Los miembros del pleno de la Sala Superior descartaron que los lineamientos dejen sin efectos las normas en materia de coaliciones, sino que se contemplan parámetros distintos para llevar a cabo la distribución de curules “pluris”.



“En todo caso, el señalamiento en los convenios del partido a quien corresponderá la diputación de mayoría relativa se mantiene como uno de los criterios a valorar por la autoridad electoral al realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional en algunos supuestos”, añadieron en la sentencia.



También declararon como infundada la presunta vulneración de los derechos de la militancia, toda vez que los lineamientos no regulan el sistema electoral de mayoría relativa, razón por la cual dichas personas accederán al cargo si obtienen la mayor cantidad de votos a partir de la suma de los sufragios emitidos a favor de los partidos que integran la coalición, independientemente de la afiliación efectiva que tengan.



Desecharon de igual manera que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral altere la voluntad de la ciudadanía, por emisión de la transferencia de votos y la violación al principio de autenticidad del voto, ya que sus argumentos en ese sentido parten de un entendimiento equivocado sobre las implicaciones de los lineamientos.



“Los criterios no modifican los efectos del sufragio ni altera su autenticidad conforme a los sistemas de mayoría relativa y de representación proporcional”, ahondaron al estipular que erróneamente consideran que los votos emitidos por el principio de mayoría relativa únicamente deben tener por efecto beneficiar al partido que obtuvo el voto desde la lógica de las coaliciones políticas.



Asimismo, desecharon los agravios expuestos por el Partido Acción Nacional sobre la vulneración al principio de la pluralidad proporcional, voto directo y universal e intransferible, ya que únicamente afirma de manera genérica que la autoridad no atendió a la vulneración que podría presentarse y que, en su opinión constituía una transferencia de votos, sin exponer las razones por las cuales consideraba que el criterio de la autoridad no lograba el objetivo señalado.



Por otro lado, en el fallo jurisdiccional vincularon a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que tras los comicios que se celebrarán el 6 de junio de este año y una vez instalada la Legislatura correspondiente, informe a la Sala Superior y al Instituto Nacional Electoral si en la configuración de las fracciones parlamentarios se respetaron los límites de sobrerrepresentación.