Avalan iniciativa para que AMLO adquiera medicamentos en el extranjero

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Óscar González Yáñez, aprobó, con modificaciones, el dictamen que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite al Estado mexicano adquirir bienes o prestaciones de servicios para la salud en el extranjero con organismos intergubernamentales.



Con 17 votos a favor, dos en contra y una abstención se avaló el proyecto de decreto cuya iniciativa fue impulsada por el diputado Mario Delgado Carrillo, y con los cambios presentados por la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del mismo partido.



Dicho proyecto, que adiciona un párrafo quinto al artículo primero de la ley, establece que:



“En el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política, las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de colaboración previamente establecidos con éstos, sujetándose para ello a las reglas y procedimientos que rigen a los mismos”.



Propuesta de modificación



La diputada de Morena, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, al referir los cambios que propuso al proyecto de dictamen, señaló que “la licitación deberá ser el procedimiento que debe agotarse por regla general, y sólo por excepción, aplicarse el nuevo procedimiento de adquisición de bienes o servicios para la salud a los organismos intergubernamentales internacionales”.



Respecto del decreto, indicó, que no se considera viable que, para el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, el mecanismo de excepción que se pretende establecer mandate que se debe sujetar a las reglas y procedimientos que rigen a los organismos intergubernamentales internacionales, sino más bien a los mecanismos de procedimiento acordados.



Durante la primera reunión presencial de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, González Yáñez señaló que el dictamen se turnará a la Mesa Directiva para que continúe el proceso legislativo correspondiente.



El diputado apuntó: “Dotamos al Ejecutivo de una materia importante para que pueda diversificar su abanico de compras a fin de garantizar el abasto y la calidad para todos los mexicanos. El marco jurídico del Ejecutivo está listo para atender todas las necesidades que tenga el pueblo de México con esta pandemia”.



Agregó: “Queda aprobada la ley que permite al Estado mexicano y al gobierno poder realizar licitaciones fuera de nuestro país; se evitará que México llegue tarde a la compra y ser víctima de los que han saqueado a través de las medicinas. Estamos atendiendo una emergencia”.



Aclaró que el Congreso, la actual legislatura y la comisión con diputados de Morena, MC, Encuentro Social, PRI y PT cumplieron su responsabilidad de atender las necesidades y nuestro trabajo en materia legislativa.



Propuso nombrar una comisión especial que dé seguimiento a todas las compras de salud fuera y dentro de México, porque puede ser que haya gente que no entienda el desabasto de medicamento y abuse.



Participaciones de legisladores



El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar planteó la necesidad de una reforma de fondo a la Ley de Adquisiciones y consideró innecesario aprobar sólo una adición al artículo primero. Urgió acabar con el acaparamiento y la corrupción en la compra de medicamentos y sugirió establecer un límite presupuestal de hasta el 30 por ciento del total autorizado, para evitar que toda la compra de salud se realice por este mecanismo.



La diputada Ruth Salinas Reyes pidió revisar de forma integral todas las iniciativas presentadas. “Es una simulación y burla para todos los expositores e invitados al parlamento abierto programado para el presente mes. Se pretende aprobar una iniciativa sin cambios, cuando se supone que se está escuchando a los sectores”. Cuestionó la premura por aprobar el dictamen.



Rubén Cayetano García sostuvo que esta reforma es necesaria y urgente por los tiempos que vivimos y las circunstancias. “Queremos acabar con lo que antes había en la compra de medicamentos hasta caducos. Por eso, es urgente legislar. No a la chicana legislativa”, subrayó.



La legisladora Beatriz Rojas Martínez afirmó que la reforma se apega a la Constitución y busca maximizar los derechos de las y los mexicanos ante la pandemia. El objetivo es que se puedan realizar adquisiciones de medicamentos y equipo médico a través de organismos internacionales lo que permitirá participar en los procesos de la OMS a través de dos fondos: el rotatorio de vacunas y el estratégico de medicamentos.



La diputada Carolina García Aguilar recomendó que las compras de productos y servicios de la salud sólo se puedan realizar cuando el Consejo General de Salubridad emita la declaratoria de emergencia sanitaria. Sugirió que en la redacción se incluya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de efectuar la investigación de mercado y la Comisión Federal de Competencia la autorice.



José Luis Montalvo Luna apuntó que la compra de medicamentos ha sido un negocio de pocos. En México se oferta un medicamento al doble o triple del precio que en Europa y Estados Unidos. No hay abasto de medicamentos durante la pandemia, agregó.



A su vez, la diputada Ximena Puente De La Mora, consideró oportuno dar seguimiento especializado a las compras. Señaló que la propuesta todavía está a discusión y análisis en su grupo parlamentario para emitir su posición. Ojalá que la comisión fortalezca su liderazgo con el acompañamiento y revisión de las acciones para seguir el T-MEC y las adquisiciones en materia de salud.