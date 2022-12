Avalan Plan B de AMLO: “el INE sí se toca”, restriega Morena y oposición denuncia “reforma del odio"

"Cómo ven, el INE sí se toca", fue la respuesta de Morena al descalabro que previamente le recetó la oposición al frenar la reforma constitucional en material electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que quedó desechada al no alcanzar la mayoría calificada, y celebrada por PRI, PAN, PRD y MC al grito de “el INE no se toca”.Tras la caída de la constitucional, que pretendía sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir el número de diputados y senadores, y reducir el número de consejeros electorales, entre otras, se convocó a una segunda sesión y hasta se propuso una reforma “espejo” bajo las siglas de Morena para obviar los trámites y subirlo como de urgente resolución.Lo anterior provocó denuncias por violaciones graves al proceso legislativo y la interposición de cuatro mociones suspensivas por parte del PRI, PAN, PRD y MC.“Un desprecio absoluto a la división de poderes y un deprecio absoluto a la dignidad de este recinto, la dignidad hoy está mancillada, nos ha despreciado el poder ejecutivo y lo han convalidado con esta dispensa de trámites. Si se aprueba nos vemos en la corte, porque la Suprema Corte ya tiene precedentes, nos van a volver a enmendar la plana por violaciones graves al proceso legislativo”, declaró el emecista Salomón Chertorivsky.El proyecto ejecutivo llegó la tarde de este martes a través de dos iniciativas de reforma a leyes secundarias, y entre otras cosas propone extinguir dos fideicomisos del INE con saldo superior a los 1, 030 millones de pesos, se prohíbe la creación de nuevos fondos o fideicomisos, se prohíbe contratar seguros de gastos médicos mayores o esquemas similares, se crea el Sistema Nacional Electoral (SNE) integrando estructura del INE y estructura de OPLs, se fusionan y compactan direcciones ejecutivas, y se establece que los Consejeros electorales no podrán ganar más que AMLO, además de eliminar dos Salas Regionales que no entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del TEPJF, entre otras cosas.A dicha propuesta, se le agregaron modificaciones a petición de los aliados del PT y del PVEM para transferir votos entre partidos, blindarlos ante pérdida de registro, y para permitir usar los remanentes de sus recursos público o privados para financiar elecciones subsecuentes.Para la bancada del PAN, el PLAN B de Morena fue un acto de venganza y no una intención de fortalecer la democracia.“Estas iniciativas son producto del rencor, del odio y de la falta de reconocimiento a la autoridad electoral, porque no creen en la democracia, ustedes solo saben obeeeeeedecer (en alusión a una oveja berreando)”, denunció el panista Marco Humberto Aguilar.Miguel Ángel Torres, del PRD, adelantó que acudirán a la Suprema Corte “para que les corrijan la plana nuevamente”, mientras que Jaime Bueno Zertuche, del PRI, calificó el proyecto de “fraude a la constitución y una traición a México”.Tras posicionar en contra, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, abandonaron el debate: “la oposición se retira, ustedes se quedan con su derrota”, declaró Jorge Triana, al tiempo que los opositores se pusieron cartones en la boca en simulación de mordazas, que contenían la leyenda “que hable México”.Mientras los opositores se salían, los morenistas gritaron “afuera los traidores”, “afuera los traidores”.La presidenta de la Comisión de reforma político-electoral, de Morena, sostuvo que la reforma a leyes secundarias permitirá fortalecer la democracia en México, “y garantizar el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía a partir de reestructurar la organización, administración y ejecución de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local”: “Como ven, el INE sí se toca”, aseveró.Tras tres horas y media desde que había iniciado la segunda sesión, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña pidió la palabra para decir que después de que la oposición abandonó el pleno, no había oradores en contra, “entonces creo que podríamos obviar los oradores a favor y votar ya la iniciativa”.Así, se dispuso a votar la propuesta, que quedó aprobada por 267 sufragios a favor y 221 en contra.