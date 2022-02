Avalan propuesta de dar incentivos a empresarios que contraten jóvenes en Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, consideró que debe analizarse bien la propuesta que hizo el regidor Carlos Rugerio Martínez, para que a los empresarios que contraten a un porcentaje de jóvenes en sus locales comerciales se les pueda reducir el costo del Impuesto Predial y otros pagos que hacen al municipio.Dijo desconocer el planteamiento del edil titular de la Comisión Edilicia de Juventud, aunque la calificó como buena y a la que el sector terciario de la economía en Xalapa siempre ha apoyado."El sector terciario siempre ha apoyado para darle trabajo a los jóvenes y además para permitirles trabajar a muchos estudiantes; sin embargo, una medida como ésta tiene que tener un carácter bien estudiado para que eso no genere controversia con otros grupos que también tienen otras necesidades", manifestó.Martínez Ríos dijo que el integrante de la comuna xalapeña tendrá que estudiar bien la posibilidad de tener una propuesta de esta envergadura."Nosotros siempre hemos estado dispuestos a darle trabajo a la gente, a permitir muchos convenios con universidades, con escuelas, para permitirles que hagan sus prácticas sociales, que tengamos un modelo de formación dual, no sólo desde que terminan una carrera, sino desde que la están estudiando", expresó una vez más.El líder de la CANACO-SERVITUR en la Capital veracruzana sostuvo que ya se estaría fuera de tiempo para que se le ofrezcan esos incentivos a los propietarios de establecimientos comerciales, toda vez que el Impuesto Predial ya se está pagando."Si ellos traen todo el estudio, sería bueno que lo pusieran en la mesa y seguramente sí es una buena propuesta no sólo para el empresariado y los estudiantes, sino para toda la sociedad. Creo que la valoración no depende de la Cámara de Comercio, sino de la Legislatura, hay una Hacienda Estatal, una Hacienda Municipal y hay una Ley que se tiene que respetar y sobre ese marco hay que moverse", concluyó.