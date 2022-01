Avances alentadores en lucha para erradicar la Polio: Club Rotario

Al cierre de 2021 se reportaron solamente 5 casos de polio a nivel global, 4 en Afganistán y 1 en Pakistán, lo que significa una reducción histórica, celebraron integrantes de Rotary International en esta ciudad.Indicaron que el avance contra este flagelo en 2021 es trascendental, ya que en 2020 se registraron 140 casos: 56 en Afganistán y 84 en Pakistán, por lo que la reducción de casos en este año es notable, recalcaron.Los socios del Club Rotario mencionaron que esta agrupación de talla internacional impulsa desde 1985 una campaña contra la enfermedad, activismo que comenzó cuando el mexicano Doctor Carlos Canseco fue presidente mundial de Rotary International.Para ello se creó un fondo al cual los integrantes del organismo realizan aportaciones para que el programa Polio Plus no se detenga.Al igual que en muchas otras ciudades, en Tuxpan existen tres clubes Rotarios, entre cuyos programas sociales de ayuda humanitaria destaca el tema de salud, y en el caso particular de esta enfermedad se promociona la campaña con el lema End Polio Now.