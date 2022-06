Avanza cambio de Ciudad del Fútbol a Ciudad de los Deportes, en Orizaba

Con el fin de dar información a la población en torno al cambio de nombre, aprobado por el Cabildo, para que la Ciudad del Fútbol se llame Ciudad de los Deportes, el director de Comunicación Social del ayuntamiento, Román Rodríguez Martín, recordó que el proyecto nació en la pasada administración para dar a Orizaba un estadio y una escuela de fútbol.Sin embargo, señaló, no se pudo concretar, pero se vio que el lugar tiene instalaciones muy bonitas y espacio suficiente para dar cabida a la práctica de otras disciplinas.Mencionó que esto surgió a raíz de una idea de la regidora Atenea Merino Chicatto, la cual se analizó y se vio que era bueno para la ciudad, pues sin afectar las canchas se puede instalar una pista para correr, una cancha para basquetbol y hasta espacio para andar en bicicleta.Agregó que la idea "encantó" a los ediles y de inmediato se trajeron aparatos para hacer ejercicio porque está el espacio e incluso hay estacionamiento para 700 automóviles.Agregó que se instalaron kioscos y al menos el departamento a su cargo está trabajando para aprovechar el potencial que tiene este lugar y se seguirán agregando más cosas, como un área infantil.Puntualizó que lo que se proyecta realizar no se contrapone en nada con lo estipulado en la donación de los terrenos que hizo el Gobierno del Estado, pues el uso es para actividades deportivas, además de que el fútbol sigue y se respeta el espacio para un estadio, pues lo que sobra lugar.Por su parte la regidora atenea Merino comentó que este será un lugar seguro para la práctica de muchos deportes pues hay gente que practica para maratones y en la ciudad no hay un lugar para esto, pero aquí se podrá hacer.