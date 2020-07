El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, visitó Orizaba para verificar los avances que lleva el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19) en Rincón Grande, en las instalaciones del Centro de Salud Mental.



Estas instalaciones se encontraban en obra negra, ya que el proyecto nunca se concretó por falta de recursos a 12 años de que inició su edificación.



Actualmente, el lugar se encuentra a un 90 por ciento y el porcentaje restante corresponde a equipamiento.



Tras realizarse los arreglos necesarios para ocupar ese espacio para albergar a enfermos de COVID-19 en caso de ser necesario, en el lugar ya hay capacidad para 70 pacientes.



Cabe mencionar que aún no hay fecha de apertura para este CAME, ya que en la red de hospitales COVID aún hay capacidad de atención a la población.



En esta visita, el Secretario de Salud no estuvo acompañado por las autoridades municipales.