Avanza reforma a Ley de la Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza Erasmo González Robledo, aprobó la opinión sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal y que busca el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizar piso parejo para la competencia y mantener bajos costos para el consumidor.



En este marco, el diputado Erasmo González Robledo señaló que se emitió la opinión en tiempo y forma y tomando de referencia principal la opinión del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.



“Esta iniciativa es antimonopólica, por el contrario, establece piso parejo para la Comisión Federal de Electricidad, generando una mejora en las finanzas de la empresa del Estado”, acotó.



La diputada Rocío Barrera Badillo manifestó que esta iniciativa es fundamental para el desarrollo del país porque establece un mecanismo legal que fortalece a la Comisión Federal de electricidad, (CFE) y permite cumplir con el objetivo de no generar incrementos a las tarifas en términos reales y garantiza la seguridad energética.



En ese sentido, mencionó que se eliminan otras disposiciones que provocan asimetría en la relación de la Empresa Productiva, con los particulares que detentan un contrato o asociación, tales como la revocación de los permisos de autoabastecimiento otorgados mediante fraude a la Ley.



“Resulta inconcebible que, existiendo pruebas plenas de la elusión de obligaciones legales o la simulación de su cumplimiento, no se permita a la CFE rescindir el contrato y las obligaciones que le han sido impuestas con los particulares”, expresó.



Barrera Badillo expuso que la iniciativa generaría un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, permitiéndole mayores utilidades por el incremento de venta de energía y que los contratos celebrados con particulares cumplan con el requisito de rentabilidad para que el Gobierno Federal pueda estar en óptimas condiciones y en beneficio de este país”.



Por su parte, Laura Imelda Pérez Segura señaló que esta iniciativa tiene objetivos claros, firmes y necesarios: fortalecer a la CFE, sostener el compromiso del gobierno de no aumentar las tarifas de la energía eléctrica por encima de la inflación y garantizar la seguridad energética como pieza estratégica del concepto superior de seguridad nacional.



Expuso que, con esta propuesta, se dota de las herramientas para la operación de la nueva política energética en beneficio del pueblo y la nación.



“Coincidimos con el planteamiento del titular del Poder Ejecutivo, ya que, en efecto, desde hace más de tres décadas, México ha padecido con políticas neoliberales que impusieron burdas estrategias para privatizar la riqueza de la nación y ponerla en manos de empresas particulares”, indicó.



En su intervención, los diputados Marco Antonio Andrade Zavala, Katia Alejandra Castillo Lozano y Pablo Gómez Álvarez, destacaron que la iniciativa además de generar un efecto positivo en las finanzas de la CFE beneficiando a todos los usuarios, garantizará la confiabilidad del sistema eléctrico y la estabilidad en las tarifas que solo serán actualizadas en razón de la inflación y no de manera arbitraria.



La opinión en sentido positivo en materia de impacto presupuestario avalada en su mayoría por los integrantes de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se remitió a la Comisión de Energía para su dictaminación.