Avanzan 4 asociaciones para convertirse en Partidos, según comisión del OPLE

Con el voto aprobatorio de los consejeros Roberto López Pérez y Tania Celina Vásquez Muñoz y con el voto concurrente de José Manuel Vázquez Barajas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) avaló el cumplimiento de los requisitos de las agrupaciones ciudadanas “Podemos”, “TXVER”, “Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” (la cual tiene una multa superior a los 500 mil pesos) para conformarse como partidos políticos estatales.



Las cuatro agrupaciones ciudadanas, de un total de quince que el año pasado iniciaron el proceso, están a punto de obtener su registro como partidos políticos y ante la posibilidad de participar en el proceso electoral 2020/2021, una vez que los dictámenes se sometan a votación ante el Consejo General del OPLE.



Sin embargo, durante la sesión extraordinaria virtual de la referida Comisión, el consejero José Manuel Vázquez Barajas había solicitado un receso, toda vez que a su juicio el documento enviado por el Instituto Nacional Electoral que valida las afiliaciones de socios, no está debidamente integrado porque hay inconsistencias y duplicidad de afiliados y por ello, que se solicitara al INE una aclaración sobre los ciudadanos con doble afiliación que aparecen en los padrones de las agrupaciones y que se le concediera el derecho de audiencia a las agrupaciones ciudadanas.



Mientras que los representantes de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, solicitaron que no se otorguen los registros porque las cuatro agrupaciones ciudadanas incumplieron con los procesos de fiscalización de sus recursos económicos.



Los dictámenes se aprobaron con una modificación respecto a la eliminación del cruce de afiliados de cada una de las organizaciones y la redistribución de las mismas.



De acuerdo a los requisitos establecidos en la Constitución Política de Veracruz y al Código Electoral las agrupaciones políticas que deseen constituirse como partidos políticos deben realizar 20 Asambleas Distritales o 142 Asambleas Municipales, tener como mínimo 15 mil 39 y efectuar una Asamblea Estatal Constitutiva.



En ese sentido, los consejeros electorales avalaron que las cuatro agrupaciones ciudadanas cumplieron con los requisitos.



En ese sentido, la agrupación “Podemos” avaló la realización de 20 Asambleas Distritales, su Asamblea Estatal Constitutiva y la afiliación de más de 15 mil 39 ciudadanos; y la agrupación TXVER reportó la realización de 22 Asambleas Distritales, la Asamblea Estatal Constitutiva y más del número mínimo de afiliados.



Sin embargo, el INE determinó cancelar la Asamblea Distrital de Huatusco por no haber cumplido con el número de asistentes, sin embargo, no se vio afectado el registro de afiliados.



La agrupación “Bienestar y Justicia Social” cumplió con 21 Asambleas Distritales, con la Asamblea Estatal Constitutiva y tiene más de 15 mil 39 afiliados, sin embargo, se le concedieron 30 días para actualizar sus documentos básicos.



Mientras que “Unidad Ciudadana”, que en esta semana fue sancionada con una multa superior a los 500 mil pesos, cumplió con 168 Asambleas Municipales, con la Asamblea Estatal Constitutiva y con más de 15 mil 39 afiliados, aunque se le concederá un término para modificar su normativa interna.