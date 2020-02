Avanzan denuncias por plazas que se autoregalaron en yunismo: SEV

El secretario de Educación en el Estado, Zenyazen Escobar García, indicó que ya hay avance en la denuncia que fue interpuesta por 77 plazas que se habían autoasignado durante la pasada administración yunista, señalando que se logró reintegrar las plazas y el dinero.



"Son cerca de 7 millones de pesos, de los cuales están dando abono de casi un millón y que se está regresando a la Secretaría y este dinero se va ocupar para equipar aulas", recordó.



Sobre el tema la falta de docentes, explicó que por el desaseo que se tenía en la pasada administración fue que no se pudieron otorgar las horas.



"Recuerden que en el tema de las claves 365 y 465, fue el último coletazo de la Reforma Educativa. Cuando nosotros llegamos, teníamos un faltante de aproximadamente 15 mil horas y de esas no les puedo decir a cuántos maestros corresponden o cuántas horas les tocarían a cada docente".



Sin embargo, apuntó que para la dependencia a su cargo, es complicado este tema. "Esas horas se habían quedado congeladas, entonces cuando llegamos no las podíamos asignar porque FONE lo que había hecho era atraer número de horas para revisar cuántas horas se requerían"



Entrevistado durante la entrega de las obras en la Escuela Secundaria Mártires de 1907, el funcionario insistió en responsabilizar por la falta de maestros al desaseo de la pasada administración, de hecho dijo que cuando la Federación atrajo el número de horas encontró anomalías.



"Por eso nosotros hemos hablado reiteradamente con el Secretario de Educación y con el actual coordinador de la carrera para los maestros y las maestras y hemos ido avanzando", dijo.