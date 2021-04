Aventurado colocar a Veracruz en semáforo verde: empresario orizabeño

El colocar a Veracruz en color verde en el semáforo epidemiológico, fue un tanto aventurado, consideró el empresario Enrique Guillaomen Maldonado, quién dijo que la gente no se debe confiar y debería de actuar como si se estuviera en amarillo.



"Debemos evitar a toda costa que se propaguen los contagios, ya se realizó la vacunación en Orizaba, pero la fuerza laboral es la que sigue trasladándose de un lugar a otro. Tenemos al Sector Salud que le faltan zonas de vacunarse, tenemos los maestros que faltan por vacunarse".



Aunque reconoció que se lleva un avance con la inoculación de los adultos mayores, aún faltan muchos sectores y municipios por recibir la primera dosis.



Añadió que, para poder ir saliendo adelante, se deben evitar nuevos brotes, la gente debe ser cuidadosa. "Esperamos que se retome la actividad económica, que levante un poco y si nos sabemos cuidarnos creemos que este crecimiento económico puede ser sustancial y si no tenemos las medidas necesarias, vamos a caer en otro rebrote”.



Insistió mucho en el tema de que la gente debe mentalizarse en que estamos en color amarillo como estado, y no abandonar sus medidas de prevención ante un posible contagio de COVID-19.



"Insisto en que toda la fuerza laboral se traslada de un lugar a otro y es por eso que es urgente que puedan conseguir esas vacunas, incluso con el semáforo verde como ciudadanos creo que debemos de ser muy precavidos”.