Avión ucraniano pudo haber sido derribado por error en Irán: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el avión de una aerolínea ucraniana que se estrelló esta semana en Irán, podría haber sido derribado por accidente aunque no ofreció evidencia sobre esos comentarios.



"Alguien pudo haber cometido un error", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca y añadió que tenía sospechas de que "algo muy, muy terrible" había pasado.



"Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que eso sea una cuestión", dijo Trump en una intervención en la Casa Blanca, sin ofrecer más precisiones.



"Tengo mis sospechas –agregó– No quiero decirlo. Es algo trágico".



Paralelamente, funcionarios estadounidenses afirmaron que es muy posible que el avión comercial con 176 personas a bordo haya sido derribado por un misil defensivo de Irán, quizás accidentalmente.



Fuentes afirmaron que Estados Unidos estaba indagando el caso.



Dos funcionarios estadounidenses declararon el jueves que “es muy probable” que un misil antiaéreo iraní derribara el avión ucraniano la noche del martes.



La caída del avión ocurrió poco después de que Irán lanzara misiles contra bases estadounidenses en Irak, en represalia por el ataque de dron estadounidense que mató a un encumbrado general iraní.



“No tiene ningún sentido”



Las autoridades iraníes afirmaron este jueves que no tienen "ningún sentido" los rumores de un ataque con misil contra el avión ucraniano que se estrelló el miércoles en Irán y que causó la muerte de 176 personas.



"Varios vuelos nacionales e internacionales volaban al mismo tiempo en el espacio iraní a la misma altura de 8 mil pies y esta historia del ataque con misiles en el avión no puede ser en absoluto correcta", según un comunicado en el sitio web del ministerio de Transporte de Irán.



"Esos rumores no tienen ningún sentido", agrega el texto que cita Ali Abedzadeh, presidente de la Organización de la Aviación Civil Iraní (CAO) y viceministro de Transportes.



Abedzadeh reaccionó a rumores que circularon en las redes sociales, según los cuales el Boeing 737 de Ucrania Airlines International habría sido alcanzado por un misil lanzado por los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní.



Sobre las cajas negras del aparato, encontradas el miércoles, Abedzadeh declaró que "Irán y Ucrania tienen los medios de descargar (las) informaciones que contienen".



"Pero si se necesitan medidas más especializadas para extraer y analizar informaciones, podemos hacerlo en Francia o en otros países", agregó.