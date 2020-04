Estallan taxistas contra Gobierno; los excluyen de créditos ante crisis

Al menos mil taxistas de Veracruz y Boca del Río bloquearon la avenida Fidel Velázquez para exigir la entrega de apoyos de microcréditos, acusando que el programa "Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria (AECS)” no está beneficiando a todos.



Molestos porque no hay ayuda para concesionarios y sólo para algunos taxistas, cerraron la circulación en los accesos al puerto de Veracruz.



"No se nos están otorgando los microcréditos que comenta el Gobierno Federal y Estatal. No hay tales microcréditos para taxistas, ni para concesionarios. Hay letreros afuera de las oficinas de SEDESOL que para los concesionarios no hay nada, de 25 mil pesos. Hay una ‘laguna’ en eso, porque no hay una cifra exacta, hay compañeros que le dicen que le van a dar mil pesos y mil pesos no hay nada", dijo Hugo Larios.



Reclaman que la ayuda que les han comprometido a los taxistas es de mil pesos, cantidad insuficiente para mes y medio sin trabajo, "pero con eso no nos va a alcanzar. Si ustedes viven con mil pesos, los felicito, pero creo que ninguno de ustedes como medios de comunicación vive con mil pesos", argumentó.



Los taxistas que causaron un caos vial en la zona norte de la ciudad, afirman que han cumplido con todos los requisitos para el registrado de acceso a programas, sin embargo, no se les ha permitido.



Piden que se aclare la forman en que se está beneficiando a los taxistas y el monto que se entregará.



"Tenemos que hacer cola de hasta 10 horas en el auditorio en las oficinas de Díaz Mirón y Azueta y en Porto Carrero. Están atendiendo sólo a las personas que están registradas y que Transporte Público les entregó el listado. Nosotros somos gente que hicimos cursos, licencia y que pagamos el empadronamiento; tenemos que estar registrados porque pagamos en Hacienda un curso, pagamos la licencia, pagamos el empadronamiento. No sé por qué, no se trata de personas o líderes".



Los manifestantes, aseguran que son taxistas libres, que no pertenecen a ninguna agrupación, además de que están en regla.