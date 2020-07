Ayuntamiento carece de recursos para atender contagio masivo en Xico, admiten

El municipio de Xico no cuenta con los recursos para enfrentar un contagio masivo de COVID-19, ya que ni siquiera el área de Protección Civil tiene una ambulancia ni un equipo de protección de seguridad, además de que los servicios en el Centro de Salud son limitados, así lo aseveró el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



“Se teme mucho que se disparen los casos, porque hubo mucha gente y hay personas que son asintomáticas, estamos en un foco rojo y Xico no es la excepción. Protección Civil no cuenta con insumos ni material adecuado ni con la ambulancia municipal, nos prestaron una ambulancia, la del municipio está descompuesta desde hace meses”, explicó.



El edil informó que la ambulancia que usan actualmente es prestada, pues la municipal desde hace meses está descompuesta, además de que tampoco se cuenta con una cápsula para hacer traslados.



“En el Centro de Salud no hay la infraestructura, ni los insumos, aunque ellos tienen la disposición, los xiqueños deben de reflexionar, porque la situación puede rebasar a las autoridades, en Xico no se cuenta con la capacidad y los recursos para atender un contagio masivo”, sostuvo.



Entrevistado el edil indicó que, aunque se esperaba que un grupo de personas salieran este sábado a “cencerrear” a las calles, lo que se observó fue lamentable y pudiera derivar en un aumento desmedido de contagios.



“Se esperaba de un grupo reducido, pero desafortunadamente fue lo contrario, hubo mucha participación, además de los cencerreros hubo gente que salió a las calles a observar el espectáculo”, detalló.



Asimismo, admitió que no hubo presencia de elementos policiacos que pudieran exhortar a esos pobladores, pese a que en Cabildo se le facultó por unanimidad a la presidenta municipal, solicitar el apoyo de elementos policiacos estatales y federales para inhibir estos eventos.



“En este momento en Xico hay un caso confirmado por día, ya son 23 casos, esto va en aumento, esto va propagarse masivamente. Por unanimidad se facultó a la presidenta para que se pidiera el apoyo del Gobierno Estatal y Federal que nos ayudaran a inhibir estas situaciones, a controlar, pero no se si no se solicitó para esta ocasión pues no se vio presencia de la autoridad”, comentó.