Ayuntamiento Coatzacoalcos atiende a niña que usaba internet del parque para poder estudiar

Paola Guadalupe, una estudiante de primaria que diariamente llegaba con su padre al parque Independencia de Coatzacoalcos para usar el WiFi gratuito y así poder tomar sus clases, fue invitada a las oficinas municipales de la Dirección de Educación para estudiar cómodamente.La titular de la Dirección de Educación, Yolanda García Garay, confirmó que atenderían a la menor diciendo que la instrucción recibida es permitirle el ingreso a las instalaciones para tomar sus clases.Eudosio, el papá de la niña, quien se dedica a vender dulces en una esquina del parque, la acompaña de martes a viernes para poder conectarse desde la red gratuita.Debido a que no cuentan con los recursos suficientes, don Eudosio no puede contratar internet en su casa y mucho menos comprarle una computadora a su hija, por lo que desde un teléfono al que le ponía 100 pesos de saldo, Paola podía acceder a su educación pero a veces el saldo no le alcanzaba.A partir de esta semana, la menor que estudia el cuarto grado en la escuela primaria "Francisco Javier Mina", ubicada en la calle Madero de la colonia Centro, recibirá sus clases en las oficinas de la Dirección de Educación, en el edificio municipal; también se analiza la posibilidad de que se le apoye con una beca.