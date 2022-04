Ayuntamiento Coatzacoalcos no contempla el regreso de los campaneros de Limpia Pública

Roger Espejel González, subdirector del área de medio ambiente en Coatzacoalcos, dio a conocer que una alternativa para mejorar el servicio de recolección de basura es que en los camiones de limpia pública se instale una campana, pues el regreso de los campaneros aún no está contemplado por la actual administración.La campana estaría colocada en la parte trasera de la caja de la unidad, sonaría para avisar que el camión esta por pasar.“Hay aprovechar para decirle a las personas de voz a voz, que no estén sacando la basura cuando ya pase el camión recolector, para ello estamos planificando diferentes estrategias desde la colocación de campanas en las unidades, estamos evaluando materiales, horarios, con nuestras unidades queremos un nivel de mantenimiento de primer nivel, para tener unidades de primer nivel para el ciudadano, pero la ciudad también merece ciudadanos más limpios”, comentó.El funcionario reiteró que se trata de una propuesta en la que se evalúan materiales y sobre todo que su habilitación sea viable.Y es que uno de los graves problemas que tiene Coatzacoalcos es que la población saca los residuos fuera de horario, lo que provoca que la basura sea regada por perros callejeros que buscan alimento, lo que genera malos olores da mal aspecto.“Ahorita tenemos asignadas algunas horas para pasar por la basura; las personas identifican los horarios y así se recoge. No es la forma más efectiva, pero nos está funcionando por el momento, porque tenemos algunos problemas en arrancar las unidades, tenemos algunas fallas y se puede retrasar unos minutos la recolección”, indicó.Espejel González concluyó diciendo que es necesario que la gente tome conciencia del grave daño que provocan a la imagen de la ciudad y a su comunidad cuando irresponsablemente dejan la basura afuera por sacarla a destiempo.