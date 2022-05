Ayuntamiento da más prioridad a mascotas que a personas con discapacidad, reprochan

No existe beneficio en las actas de nacimiento para perros y gatos, "para nosotros son prioridad las personas en condición de discapacidad", declaró la presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI).La presidenta del IMIDI, Karina Martínez Vera, expuso que como parte del mes de concientización del autismo, en abril pasado, como organizaciones en pro de los derechos de personas en condición de discapacidad esperaban una mayor difusión en este tema, sin embargo, declaró que únicamente se hizo una publicación en la página del Ayuntamiento de Xalapa."Durante todo el mes, hubo solamente una publicación, por cierto con un diseño bajado de Internet, en donde decía: Día de la concientización del autismo", añadió.En este caso, señaló que en temas diferentes al autismo sí hubo una mayor actividad en redes sociales y en actividades presenciales, como es el caso de campañas de animales como la esterilización o el registro de perros y gatos."En las campañas de animales, los diseños con elaborados, se ve que tienen personal dedicado a esto. Y en el caso del autismo sólo una publicación", comentó.En este sentido, manifiesto que debería ser prioridad la atención a este sector, que representa el 19 por ciento de la población, en lugar de darle importancia al acta de nacimiento de un perro o un gato."Para nosotros es prioridad que las personas en condición de discapacidad, puedan ir a la escuela, puedan tener un sistema de salud adecuado. Nosotros (pensamos que) eso es prioridad, porque son seres humanos (...) Honestamente no encontramos el beneficio de un acta de nacimiento para un perro o para un gato.“Yo no sé si a partir de esto ya vayan ir a la escuela, les vayan a dar un tipo de beca", ironizó.Finalmente, extendió el llamado a las autoridades para la creación del Instituto que en múltiples ocasiones han exhortado a crear."Volvemos a hacer el llamado a nuestras autoridades: ¡Pongámonos las pilas y no nos vayamos por la tangente!", finalizó.