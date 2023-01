Ayuntamiento de Boca del Río causa molestias con cuota por refrendo

El Ayuntamiento de Boca del Río cobra a negocios del municipio una cuota por refrendo de empadronamiento al Código Fiscal, lo cual no se hacía y genera incertidumbre y molestia, criticó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.Indicó que dependiendo el giro y tamaño del comercio es el cobro, el cual representa una cantidad importante.“Hay algunos empresarios que tienen sus negocios en Boca del Río que les está llegando unos cobros nuevos, que tiene que ver con un refrendo de empadronamiento que le llaman, es algo que no se cobraba anteriormente, lo están cobrando durante este año, y bueno, está causando incertidumbre e incluso molestia en algunos porque no se esperaban este egreso, y dependiendo del giro o del tamaño de la empresa, sí llega a ser un cobro importante", dijo.A través de COMETUR, han pedido reunirse con el alcalde de Boca del Rio, Juan Manuel Unanue Abascal para que se dé una explicación sobre este cobro y mecanismos de pago que no afecten al empresario.El pago debe hacerse en febrero, un mes de “vacas flacas” para todo el sector porque además no tenían previsto este nuevo gravamen."Saber qué mensaje se puede dar o qué pláticas podemos tener, con la finalidad de que no se vea afectado el empresario en su bolsillo durante este inicio de año, que históricamente un inicio de año siempre es difícil, cuesta de enero, febrero es un mes de 'vacas flacas' todavía, y de por si se tienen varios egresos, entre ellos los prediales”.Desde que los empresarios empezaron a externar el requerimiento de este pago, buscaron reunirse con las autoridades municipales, hasta el momento sólo han tenido acercamiento con la dirección de comercio, pero esperan audiencia con el presidente municipal.