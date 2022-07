Ayuntamiento de Castillo de Teayo pierde predio que fue invadido

A poco más de un año de que haya sido invadido por un grupo de personas, el Ayuntamiento de Castillo de Teayo no ha logrado recuperar el predio que utilizaba para resguardo vehicular, pues aparentemente no cuenta con documentos que avalen que se trata de una propiedad del municipio.El terreno fue invadido en mayo del 2021 por varias personas, bajo el argumento de que no tienen un lugar para vivir. El señor Joaquín Ángeles Arteaga, representante de los invasores, señaló que el Ayuntamiento no ha demostrado que dicho terreno sea propiedad del municipio, por lo que no han sido desalojados.Años atrás este mismo terreno, ubicado en la esquina de las calles Azteca y Poza Rica de la céntrica colonia Mirador, estuvo en litigio entre el Ayuntamiento y un particular, pero al final las autoridades municipales desistieron del pleito y reconocieron que no pertenece al fundo legal, aseveró Joaquín Ángeles. Por lo anterior, a un año y 2 meses de la invasión, los paracaidistas siguen en la posesión.Cabe mencionar que en una esquina del terreno permanecen algunos vehículos chatarra del Ayuntamiento, espacio que aparentemente no entra en disputa con los invasores.