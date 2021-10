Ayuntamiento de Coatepec dejará pendiente propuesta para reducir uso de plásticos

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, indicó que se quedarán dos temas pendientes importantes en la Comisión de Comercio: la disminución del uso de plásticos y unicel en el municipio, así como la recuperación del Kiosko Municipal.“Se quedan temas pendientes como es natural en todas las administraciones, pues el tiempo no alcanza, tampoco los recursos”, acotó.Entrevistado, dijo que, por un lado, no se alcanzó a “materializar” la disminución de los plásticos, propuesta aprobada por el Cabildo 2019 y que se complicó debido a la pandemia.“No se alcanza a materializar y que es obligación de la dirección de Ecología y Medio Ambiente el cumplir con esta reducción del consumo de estos productos, es una tarea que se complicó con la pandemia”, comentó.Del mismo modo, señaló que tampoco se logró la recuperación del Kiosko Municipal, pese a que se inició un procedimiento judicial que no se pudo concluir en esta administración.Sin embargo, insistió que este es un tema que el siguiente gobierno podría retomar, pues insistió en que todos los coatepecanos deben tener acceso a dicho inmueble y no pertenecer a una sola familia.“Se llevó a la mesa del Cabildo e incluso se inició un procedimiento judicial que no se ha concluido y que no se concluirá, he sostenido que se tiene que recuperar ese inmueble que es de los coatepecanos, todos debemos tener acceso y ser de uso común, que no sea de una sola familia”, concluyó.