Ayuntamiento de Coatepec, en trámites para nuevo vertedero urbano

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, dijo que espera que en unos meses su municipio pueda tener un lugar para trasladar y disponer de sus residuos urbanos.



Entrevistado, señaló que el Ayuntamiento se encuentra haciendo un trámite para disponer de algún predio con anuencia de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA).



“Vamos por buen camino, esperamos que en unos meses ya tengamos resuelto de una manera definitiva, todo lo que es el traslado y disposición final de los residuos sólidos de Coatepec, porque la población se molesta por los retrasos, pero estos procedimientos legales así son y les pedimos un poco de tiempo”, comentó.



Reconoció la clausura del terreno situado sobre el Libramiento Xalapa-Coatepec hace algunas semanas, no obstante, indicó que se contaba con los permisos por parte del prestador de este servicio, pero incumplió con algunas disposiciones.



En este sentido, señaló que se busca que el permiso sea municipal y que no haya intermediarios en la prestación de este servicio



“Estamos en pláticas directas con la Procuraduría para que los permisos sean municipales y no haya intermediarios”, finalizó.