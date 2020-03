Ayuntamiento de Coatepec se compromete donar terreno para telesecundaria

Luego de algunas horas de haberse mantenido en el Palacio Municipal de Coatepec, padres de familia, así como directivos de la Escuela Telesecundaria “Niños Héroes” fueron recibidos por los ediles, así como por autoridades de la Delegación de la Secretaría de Educación, quienes se comprometieron a realizar la donación de un terreno, mientras que la Delegación a ejecutar la gestión ante Espacios Educativos de la construcción de la escuela.



En una minuta se dejó en claro que el Ayuntamiento adquirirá y hará la donación de un terreno en el transcurso de un año al plantel educativo, pues se advirtió que se está en proceso dicho trámite.



“Hay la posibilidad de un terreno a un lado, pero eso no depende de nosotros porque hay un dueño que está pidiendo otras cuestiones, no se les aseguró de la donación de ese terreno, se han estado haciendo las gestiones, no depende de nosotros ese caso, está en proceso, en eso se está trabajando”, señalaron.



Por su parte, los maestros del plantel se comprometieron a que esperarán este miércoles a que peritos de la Fiscalía acudan, y luego los siguientes días, adaptarán a los estudiantes al espacio esperando el apoyo del ayuntamiento para la reparación de las lonas o la compra de unas nuevas.