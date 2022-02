Ayuntamiento de Coatzacoalcos busca convenio para pagar deuda con CFE

A través de mesas de acuerdo y trabajo es como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca en breve poder formalizar un convenio con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos para que este salde la deuda de 207 millones de pesos que se arrastran desde el 2015.El Superintendente de la empresa en la zona Coatzacoalcos, Canaan Guiot Garcés, reconoció que estos acuerdos no son de un día para otro, pero aseguró que se va por buen camino."Ha habido un excelente diálogo con el alcalde Amado Cruz Malpica, ha habido mesas de acuerdo y trabajos y vamos por buen camino para que a través de corto o mediano plazo poder ir regularizando deudas históricas que el Ayuntamiento tiene para trabajar de la mano.Está en proceso, son temas que se deben formalizar, no es de un día para otro, pero se va por buen camino", sostuvo.Por su parte, el Munícipe, Amado Cruz, dijo que su gobierno está haciendo los pagos correspondientes y reiteró que de ninguna forma se va a desconocer la deuda.Con respecto a la situación que protagonizó el ex alcalde Víctor Carranza con personal de la CFE afuera del edificio de Tesorería donde fue acusado de robarse la energía eléctrica, Cruz Malpica dijo que son episodios de la vida pública donde cada entidad cumple la función que le compete conforme a la Ley."Nosotros hemos optado por establecer una comunicación con la institución encargada de dar energía eléctrica a los mexicanos, ellos han tenido una posición educada, diferente y sensible al momento que vivimos en las finanzas municipales, estamos en constante diálogo, estamos pagando, no desconocemos ni vamos a desconocer ninguna deuda, es un tema institucional y nuestras relaciones van a caminar por el camino de la Ley y las buenas relaciones", finalizó.