Ayuntamiento de Misantla se adjudica el predio “Casa de la Cultura”

En la recta final del Ayuntamiento de Misantla, el Cabildo aprobó adjudicarse el predio urbano conocido como “Casa de la Cultura” que tiene una superficie de 3 mil 475 metros cuadrados.El Cabildo que preside Ana Gabriela Molina y Chacón, síndica en funciones de Presidente Municipal, que sustituye a Othón Hernández Candanedo, ahora diputado local del PAN, declaró el predio propiedad del Ayuntamiento de Misantla, toda vez que durante y después del procedimiento legal no existió oposición legítima de terceros.Durante el proceso se concedió un plazo de 30 días para que los interesados que consideraban afectados sus intereses por la adjudicación del terreno urbano “Casa de la Cultura”, ubicado en la cabecera municipal de Misantla, notificaran lo que a sus intereses correspondía.El secretario del Ayuntamiento, Alfonso Raymundo Ortiz y Fernández, certificó que, dentro del plazo concedido a cualquier interesado, no se presentó persona alguna oponiéndose a la adjudicación.Por ello, al no existir oposición legítima de terceros, se declaró que el predio urbano “Casa de la Cultura” es propiedad del Ayuntamiento de Misantla.