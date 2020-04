Ayuntamiento de Naolinco no apoya a sus pobladores más necesitados ante contingencia

No es mentira que el COVID-19 nos ha afectado a todos y mediante esto, el Gobierno sólo exige que se cumplan las medidas de "quédate en casa". En contingencias como las que estamos atravesando, es cuando se conoce a la gente, donde nace la nobleza y la solidaridad, cuando los que tienen un poco gracias a su arduo trabajo, muestran el ejemplo en apoyar a quienes más lo necesitan, compartiendo un poco de lo que tienen para que nadie pierda la esperanza y logre sobrevivir no sólo al coronavirus, sino a la pobreza, pues son familias olvidadas por quienes juraron protegerlos y quienes sin pena siguen cobrando exorbitantes sueldos sin hacer su único trabajo: apoyar al pueblo, (porque ellos sí pueden darse el lujo de quedarse en casa en cuarentena).



Naolinco es uno de esos pueblos donde su gente, dueños de pequeños negocios han decidido ayudar a las familias de escasos recursos que el Ayuntamiento deja en el olvido, donando alimentos para que no se queden ni un sólo día con hambre; así creció una cadena solidaria de humanismo a través de las redes sociales ¿Aunque no sería mejor que los gobernantes hagan su trabajo? A fin de cuentas, es su obligación.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)