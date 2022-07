Ayuntamiento de Nogales canjeará medicamentos no caducados por alimentos

Medicamentos en buenas condiciones podrán ser canjeados por alimentos de la canasta básica al crearse la Farmacia Municipal, con la cual se pretende ayudar a familias de escasos recursos económicos.De acuerdo con el director de Salud Municipal, Felipe Pérez Romero, los ciudadanos que deseen donar medicamento que les haya sobrado y que no esté caducado lo pueden llevar al Palacio Municipal.Ahí, de acuerdo con los puntos que tenga cada medicamento, podrán ser canjeados por artículos de la canasta básica y con ello apoyar a las familias a recuperar una parte de la inversión que hicieron.Se trata del programa: "Tienda- canje de Medicamentos" con el cual se cumplen dos objetivos básicos: el apoyo a la alimentación y el de la salud.Felipe Pérez Romero señaló que por iniciativa de la Tesorería Municipal se creó tal programa donde las personas que cuenten con medicamentos en sus hogares y no se encuentren caducados los pueden cambiar a partir de esta fecha por productos de la canasta básica."Tenemos frijol, aceite, arroz, alubias, mermeladas, galletas, sal, pastas y lo que la población puede ocupar de manera urgente para realizar su vida cotidiana", mencionó.El funcionario explicó que si alguien lleva antibiótico tiene algunos puntos en específico y se le realiza una especie de "cuenta", si lleva analgésicos tendrá otro puntaje y así particularmente cada quien obtendrá los productos de la canasta básica que correspondan a los medicamentos que entregue.Subrayó que la convocatoria está abierta no sólo para los habitantes de Nogales sino también para quienes viven en cualquier municipio de las Altas Montañas.Al implementarse el programa "Tienda- canje de Medicamentos"se establece la Farmacia Municipal, donde exclusivamente ciudadanos de esta población podrán ser surtidos de sus recetas médicas de forma gratuita.