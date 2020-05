Ayuntamiento de Orizaba invirtió 600 mil pesos en ampliación hospitalaria

Una inversión de 600 mil pesos aplica el ayuntamiento en trabajos de habilitación de lo que será el Centro de Atención Médica Expandida (CAME C-19), informó el alcalde Igor Rojí López.



Entrevistado tras realizar un recorrido por el lugar junto con personal de los Servicios de Salud y la empresa Supervisión y Mantenimiento Total (Sumato), explicó que el ayuntamiento se comprometió a realizar el pintado de algunas estructuras y de la fachada, introducir el servicio de agua potable, drenaje y la planta de tratamiento de agua.



Mencionó que se espera que la próxima semana quede concluida la parte que les toca, aunque también la Secretaría de Salud realiza trabajos ahí, por lo que el proyecto va avanzando y por fin el edificio podrá ser usado luego de más de 12 años que se iniciara su construcción.



Recordó que en Orizaba se tiene una estadística de 26 casos positivos y dos fallecimientos, por lo que se ubica casi en el último lugar de defunciones, ya que presenta dos por 130 mil habitantes, aunque se tiene la cifra de 8 casos de “posible COVID” por la gente que no acude a los servicios de salud y muere hasta en su casa.



En cuanto al paciente sospechoso de COVID que se suicidó en el hospital del IMSS a primera hora de la mañana de este martes, comentó que se trata de algo lamentable pero el ser humano es impredecible por lo que no podría echarse la culpa a nadie.