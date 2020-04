Ayuntamiento de Orizaba multa a negocios con empleados sin cubrebocas

Por no cumplir con la instrucción de que los empleados tengan cubrebocas para prevenir la transmisión de coronavirus, el Ayuntamiento de Orizaba este día clausuró de manera temporal y multó a los negocios "Contino" y "Crediland", así como a un puesto del mercado "Cerritos".



Esta clausura es temporal pero deberán pagar 3 mil 700 pesos para que se pueda volver abrir el negocio. En caso que sean reincidentes, se les aplicaría el mismo procedimiento pero ahora tendrían que pagar 7 mil cuatrocientos pesos y si volvieran a incumplir algunas otras veces podría llegar la sanción hasta cinco veces el monto.



Y es que desde hace unos días, el Ayuntamiento informó que todo empleado o dueño que atienda en los diversos comercios o en los puestos de los mercados, debe portar su cubrebocas, sin embargo, algunos negocios no han querido acatar la instrucción y están en riesgo de ser sancionados.



De acuerdo a información de autoridades municipales, ya fueron entregados 17 apercibimientos a igual número de locales de los zocos y establecimientos comerciales, por lo cual se espera que puedan poner en marcha la medida sanitaria, de lo contrario vendría una multa.



Indicaron que seguirán haciendo los recorridos para detectar quien no esté acatando esta disposición y es que destacaron que lo único que se busca es contener la transmisión del COVID-19, pues a este municipio llegan personas cuya movilidad es mayor porque vienen de otras localidades aledañas a Pluviosilla y en donde se han registrado casos de este virus.