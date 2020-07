Ayuntamiento de Orizaba reabrirá Jardín Botánico por falta de recursos

A pesar de que se vive el momento más complicado de la transmisión del COVID-19, mañana viernes de nueva cuenta abrirá sus puertas el Jardín Botánico "BIORI", pues aseguró el regidor Emmanuel Gómez, se requieren recursos propios ya que el Ayuntamiento ha sufrido el impacto de la falta de estos y de las partidas federales que no han llegado completas.



"Abrimos con el 30 por ciento de la capacidad", en este sentido se le preguntó si volverá a operar este sitio a pesar del decreto emitido por el gobernador Cuitláhuac García, a lo que el edil respondió.



"El decreto tiene ciertos puntos que debemos respetar como es el cerco sanitario en el centro de la ciudad, vigilar el transporte público y eso se va a respetar. Sin embargo los lugares públicos poco a poco se van abrir con la finalidad de que el Ayuntamiento genere recursos para mantener la ciudad como está".



Añadió que "aunque no nos dará económicamente lo que antes nos daba el BIORI, algo le tiene que ir entrando poco a poco al Ayuntamiento".



El regidor apuntó que hasta ahora es el único que se abrirá, pues el teleférico no se ha definido que regrese a la normalidad. Y es que dijo que los ayuntamientos tienen también facultades ante un decreto como el emitido por el gobierno estatal; estos pueden tomar sus propias decisiones.



Cuestionado en referencia al proyecto de "La Ciudad del Fútbol", indicó que se van a buscar ciertas modalidades para hacer que se llegue a realizar una etapa, aunque los recursos federales han sido menos y la situación económica es complicada.



Incluso el regidor apuntó que hay un documento que envió el Gobierno Federal, en donde les deja ver que podría disponer de los recursos destinados a los ayuntamientos para atender la pandemia del COVID-19.



"Hubo un decreto que nos llegó a la tesorería municipal que decía que por la pandemia podría el Gobierno Federal hacer uso de las participaciones y del dinero que le corresponde a los ciudadanos y esperamos que no caigan en la tentación que es de los orizabeños, pero ese tema está latente".