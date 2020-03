El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, pidió que a partir de mañana ya no acudan los estudiantes a clases y que las escuelas ya no den servicio desde este martes, aunque él no es autoridad educativa.



Además, apuntó que serán cerradas algunas áreas del Ayuntamiento y exhortó a la gente a que eviten salir de sus casas.



En reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, se decidió que los eventos culturales se cancelan durante los próximos 2 meses y medio.



Más información en unos minutos…