Ayuntamiento de Perote será estricto con comercios en aplicación de medidas sanitarias

El Ayuntamiento de Perote será “estricto” con los comercios y vendedores para que acaten las disposiciones sanitarias. Sin embargo, no habrá sanciones ni multas toda vez que las medidas emitidas por el Gobierno Federal y Estatal no han sido punitivas u obligatorias, manifestó el presidente municipal, Juan Francisco Hervert Prado.



“El Gobierno Estatal y Federal no tienen medidas punitivas y nosotros no tenemos esa atribución de poder sancionar, multar o meterlos a la cárcel, eso no puede ser. Ellos jamás han dicho que puede ser punitivo si no usan cubrebocas o no se quieren aplicar gel, lo han defendido mucho y entonces no nos lo permite la ley”, explicó.



El edil comentó que aunque su municipio no está dentro de los 12 en donde se toman medidas por recomendación del Gobierno del Estado, aseguró que ya se llevan a cabo acciones para evitar más contagios.



En este sentido, señaló que ya se “negoció” con los vendedores del tianguis regional para que se suspenda durante tres semanas, además de que habrá ley seca durante los fines de semana y se cerrarán antros.



“No estamos dentro de los 12 municipios en los que el Gobernador toma una serie de acciones pero estamos en semáforo rojo y desde el lunes tomamos medidas. Se negoció con el tianguis, se suspenderá tres semanas; habrá ley seca los fines de semana y se cerrarán antros. Traemos perifoneo y filtros”, detalló.



Finalmente, apeló a la conciencia de la población en general para que todos acaten las medidas, pues recordó que Perote es un sitio de mucho riesgo, pues a éste acuden personas de 14 municipios diferentes y comercializan habitantes de decenas de comunidades.