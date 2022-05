Ayuntamiento de Río Blanco ajusta reglas para concesiones de servicios públicos

En el nuevo Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento de Río Blanco, quedó establecido que los plazos de las concesiones de los servicios públicos no pueden exceder del periodo constitucional del Gobierno Municipal.Sólo se podrá exceder del plazo establecido, previo acuerdo de Cabildo, tomando en consideración las características del servicio y las inversiones a realizar por el concesionario, quedando sujeto a la autorización del Congreso del Estado.El Cabildo que preside Ricardo Pérez García también dejó claro que los servicios públicos pueden concesionarse a los particulares mediante concurso y las tarifas que pagarán los usuarios deberán ser moderadas.Los convenios de concesión que autorice el Ayuntamiento deben contener las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgará el servicio público, incluyendo en todo caso las siguientes bases mínimas:El servicio objeto de la concesión y las características del mismo; y las obras o instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y que deben quedar sujetas a la restitución y las obras e instalaciones que por su naturaleza no queden comprendidas en dicha restitución.Las obras o instalaciones del Municipio, que se otorguen en arrendamiento al concesionario; el plazo de la concesión no puede exceder del periodo constitucional del Gobierno Municipal; éste sólo podrá exceder del periodo antes citado, previo acuerdo de Cabildo, tomando en consideración las características del servicio y las inversiones a realizar por el concesionario, quedando en este caso sujeto a la autorización del Congreso Local.Las tarifas que pagará el público usuario, que deben ser moderadas contemplando la calidad del servicio, el beneficio al concesionario y al Municipio como base de futuras restituciones.Dichas tarifas deberán cumplir con lo dispuesto por el Código Hacendario Municipal y deben ser aprobadas por el Ayuntamiento, quien puede sujetarlas a un proceso de revisión, con audiencia del concesionario.La administración municipal también clarificó que, cuando por la naturaleza del servicio concesionado, se haga necesaria la fijación de una ruta vehicular, el Ayuntamiento la fijará oyendo el parecer del concesionario.El concesionario debe hacer del conocimiento del Ayuntamiento los horarios a que está sujeta la prestación del servicio, mismos que pueden ser aprobados o modificados por éste para garantizar su regularidad y eficacia.Y el monto y formas de pago de las participaciones que el concesionario debe entregar al Municipio durante la vigencia de la concesión, independientemente de los derechos que se deriven del otorgamiento de la misma.