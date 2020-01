Ayuntamiento de Río Blanco evade municipalización del servicio de agua

David, Velásquez Ruano, alcalde del municipio de Río Blanco, es señalado por agrupaciones civiles de no resolver de manera efectiva el problema de municipalización de agua por el que atraviesan los habitantes.



Las manifestaciones, bloqueos y marchas realizadas en 2019, no fueron suficientes para el edil, señala José Alberto Déctor Cortina, integrante del Frente de Colonias Unidas, por ello retomarán acciones en este año, pues tampoco se sabe nada de la recuperación del sistema de Las Tres Villas.



El ciudadano explicó que han solicitado, en repetidas ocasiones, entrevistarse con el alcalde para agilizar la mejora del servicio, además de asegurar un cobro justo para las familias, sin embargo sólo reciben evasivas.



La demanda de los ciudadanos es que el dinero que ingresa por el cobro del servicio se invierta en su mejoramiento, pues es calificado como deficiente y costoso, ya que a lo largo del año los habitantes sufren de desabastecimiento y fallas en las bombas.



Cabe destacar que la CAEV no ha dado solución a la rehabilitación de la red de suministro que abastece a los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, conocida como Las Tres Villas, la falta de atención provoca múltiples fugas del vital líquido.