Ayuntamiento de Teocelo buscará saldar adeudos heredados con el SAT

El alcalde de Teocelo, Isaac Alberto Anell Reyes, señaló que buscará un acercamiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para resolver el embargo que realizó a propiedades del Ayuntamiento por adeudos que dejó la exmunícipe 2014-2017, Ana Lilia López, al no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los trabajadores.En ese sentido, comentó que la Síndica Única acudió al Registro Público de la Propiedad, donde le indicaron que son en total siete propiedades las que están embargadas por la dependencia recaudadora federal.“Se ha iniciado el proceso para tener un acercamiento con el SAT y de esta forma firmar o ver qué convenios se pueden hacer para ir pagando las deudas”, afirmó en entrevista al indicar que desconoce a cuánto asciende la deuda con el SAT.“Por eso estamos pidiendo la cita ante el SAT para que ellos nos digan el monto exacto del adeudo y ver con el tesorero municipal en qué forma vamos a poder dar los pagos”, comentó Anell Reyes.Comentó que por ahora están asumiendo los pagos con recursos propios que han podido obtener del pago del Impuesto Predial y del servicio de agua potable.“Tuvimos que pedir algunos créditos ante la gasolinera de Teocelo y otras instancias y más porque no podemos detener la operación, ni nada”, expresó y refirió que el exalcalde, Mario Chama Díaz, también dejó adeudos con los 36 trabajadores sindicalizados.“Ya estamos solventando poco a poco, tuvimos acercamiento con el personal sindicalizado para que nos tuvieran paciencia y afortunadamente accedieron. Se tiene el registro de que no se les pagó parte de su quincena y del aguinaldo pero con los ingresos propios pudimos pagar la quincena de los sindicalizados”, afirmó.En el caso del personal de confianza, comentó, “nos pusimos la camiseta y ninguno cobró el 15 de enero”; además, acotó que los 12 mil pesos que dejó su antecesor en una cuenta bancaria corresponden al Ejercicio Fiscal 2019, por lo que deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE).“Nos dejó sin un peso para poder operar. Si hoy hemos podido salir a flote es gracias a la participación de todo el pueblo, a través del pago de su predial y de agua es que estamos solventando todos los gastos de operación”, reafirmó Isaac Anell Reyes.