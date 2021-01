Ayuntamiento de Teocelo todavía adeuda quincenas a empleados de confianza

El Ayuntamiento de Teocelo sigue sin pagar la segunda quincena del mes de diciembre a varios de sus empleados de confianza.



Sobre el tema, el regidor único, Luis Valencia López, indicó que, aunque ningún trabajador se ha acercado a él para exponer la situación, está enterado.



“No me extrañaría porque un servidor la recibió apenas el día 6 por la noche. No se han acercado a mí, me han comentado dos personas de forma anónima porque sufren represalias cuando se acercan a mí, he tenido contacto con algunos y hasta el día de hoy a medio día no han recibido su pago”, comentó.



Y es que el Edil aseguró que las participaciones llegaron en tiempo y forma el año pasado, además de que se tuvo la liquidez económica, por lo que cuestionó el motivo de la falta de pago.



“Revisamos los estados financieros, para el 30 de noviembre ya teníamos el 91 por ciento de las participaciones federales que estaban programadas para Teocelo, debimos haber recibido 27 millones 580 mil y en caja ya habíamos recibido 25 millones, lo que significa que en el mes de diciembre se tuvo que recibir el completo de 2 millones aproximadamente, en promedio recibimos eso mensual, el recurso 2020 llegó puntual”, mencionó.



Por ello, recriminó que hubo una mala administración de los recursos, además de que resaltó el gasto innecesario de eventos como los informes del Alcalde y DIF Municipal.



“Esta falta de pago se deriva de una mala planeación del recurso financiero, la realización de eventos como el informe del DIF Municipal, eventos artísticos y culturales fuera de Teocelo a pesar de la contingencia y estos son gastos que repercuten a fin de año”, señaló.