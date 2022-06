Ayuntamiento de Tierra Blanca clasifica negocios por nivel de riesgo a la población

Con el fin de asegurar que los giros comerciales, industriales y de servicios no alteren la tranquilidad, el bienestar y la seguridad por la posible presencia de riesgos e impactos sociales, el Cabildo del Ayuntamiento de Tierra Blanca, que preside Álvaro Gómez Flores, clasificó a las actividades mercantiles en giros de bajo, mediano y alto riego, así como en giros de alto potencial de riesgo.Por ello, antes de autorizar una cédula de empadronamiento o licencia de funcionamiento se expedirá una preautorización de 90 días, con la finalidad de que el solicitante dé cumplimiento cabal con los requisitos y condiciones correspondientes a su giro comercial.Lo anterior quedó establecido en los Lineamientos de Comercio para el Empadronamiento y Otorgamiento de Licencias, que tiene por objeto regular los procedimientos administrativos para el desarrollo económico y el funcionamiento de las actividades comerciales dentro del municipio.De acuerdo con la clasificación, los giros mercantiles de bajo riesgo o Tipo “A” son los establecimientos que realizan actividades o prestan servicios que no constituyen un riesgo a la población.Los giros mercantiles de mediano riesgo o Tipo “B” son los establecimientos que realizan actividades o prestan servicios que pueden alterar el orden público del municipio, en razón al tipo o característica de los bienes o servicios que comercializan.Entre los giros mercantiles de alto riesgo o Tipo “C” están aquellos cuya oferta comercial constituye un riesgo para la población por la venta de productos peligrosos, inflamables o explosivos que pongan en riesgo la salud de la población o que generen contaminación auditiva.Y los giros mercantiles de riesgo potencial o Tipo “C+” son aquellas actividades que se realizan en un establecimiento industrial, cuyo proceso o almacenaje en grandes cantidades de productos, sustancias, materiales y residuos peligros e inflamables constituye un riesgo potencial para la población por la alta contaminación ambiental que pudieran generar y en general aquellas actividades cuyo manejo debe realizarse de acuerdo con normas especiales.Para autorizar la apertura de los giros comerciales Tipo “B”, “C” y “C+”, los solicitantes deben presentar una constancia del Jefe de Manzana debidamente certificada por la Secretaría del Ayuntamiento, mediante la cual se ratifique la veracidad de la firma para la operación del giro de que se trate.Y la opinión favorable por escrito de 10 vecinos que habiten domicilios ubicados a una distancia no mayor de 50 metros radiales respecto a la ubicación del establecimiento que se pretende abrir, entre los que deberán estar los colindantes.Así también, desde el viernes de esta semana en el municipio de Tierra Blanca todas las cantinas, bares, billares, cervecerías, loncherías y restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, así como pulquerías y similares, clasificados como giros mercantiles de medio riesgo o Tipo “B”, tendrán un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.El horario máximo para los centros nocturnos y salones será de 8 de la noche a 3 de la mañana, siendo optativo para los interesados su reducción. Aunque, cuando lo requiera, el interesado solicitará por escrito al Ayuntamiento una ampliación.