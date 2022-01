Ayuntamiento de Veracruz activa centros de acopio de arbolitos navideños

Centros de acopio para arbolitos navideños se activan en el municipio de Veracruz, esperan que este año disminuya el abandono de pinos en las calles, ya que el camión de basura no se los lleva.Son dos los puntos de recolección de pinos de Navidad, uno se encuentra en el DIF Matamoros ubicado en la calle del mismo nombre con esquina J.M. Palacios de la colonia Pinos, donde recibirán todo el día y a cualquier hora, ya que el acopio se encuentra a la intemperie.El segundo centro se ubica en el parque Reino Mágico, sobre la entrada del estacionamiento, ubicado en la avenida Díaz Mirón de la Colonia Moderno, tendrá un horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde para que la población acuda con su árbol.Por su parte, Lissethe Martínez Echeverría, regidora con la comisión ambiental, apunta la problemática que se genera el que ciudadanos no los lleven al centro de acopio y muchos permanezcan por meses en las calles.“El principal objetivo es recaudar y aprovechar la mayor cantidad de arbolitos naturales, que durante esta temporada decembrina iluminaron nuestros hogares, para reciclarlos y reutilizarlos cómo composta en nuestros vivideros municipales, al final no se contamina”, declaró la edil.Resaltó que el abandonar los árboles en las calles, no sólo da mal aspecto a la ciudad, sino que contribuye a la contaminación, mientras que cuando los llevan a los centros de acopio de arbolitos contribuye a mejorar al medio ambiente.Por su parte, el director de medio ambiente municipal, Ricardo Colorado Alfonso, precisó que los dos centros de acopio estarán hasta el 10 de febrero y esperan recibir esta temporada cerca de mil 500 pinos navideños, los cuales serán triturados para su reutilización.