Ayuntamiento de Veracruz deja morir el zoológico, no hay recursos para rehabilitarlo

No hay fecha estimada ni recurso destinado para la rehabilitación del Parque Zoológico y Botánico "Miguel Ángel de Quevedo", ubicado en la ciudad de Veracruz.



Al respecto, el director de Obras Públicas del ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez, mencionó que como administración municipal elaboraron un proyecto que fue consultado a la voz pública para saber qué se podría hacer con este espacio y se determinó que continuaría como un zoológico.



"Se hizo un foro de consulta y al final la idea que impera es que el zoológico continúe como tal, no con grandes especies, solo con especies pequeñas y medianas que sean endémicas, de bajo costo de conservación.



También una mejor infraestructura en andadores, mobiliario urbano, sanitarios, áreas comerciales", dijo.

Sin embargo, el funcionario señaló que aunque el proyecto es atractivo, no hay recursos para llevarlo a cabo, por lo que podrían buscar alguna alianza con empresas privadas para poder tener financiamiento.



"No hay dinero, se requieren mínimo 50 millones de pesos, puede ser más, dependiendo de qué tanta calidad o innovación busquemos. Es un dinero que no se tiene y por cómo se ven las cosas para este año no se va a tener (...) estamos buscando la posibilidad de una alianza público-privada", agregó.



Campa Pérez indicó que por parte del Gobierno del Estado ni de algunas dependencias encargadas del manejo animal como SEMARNAT y PROFEPA, no hay interés en invertir en este recinto.