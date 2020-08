Ayuntamiento de Veracruz hará Cabildo abierto cada dos meses

En atención a la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, que obliga a los Ayuntamientos a celebrar sesión de Cabildo abierto bimestralmente, el del puerto de Veracruz adecuó su Reglamento de Sesiones para permitir la participación de los habitantes.



Los ciudadanos que participen en las sesiones de Cabildo abierto tendrán derecho a voz e intervendrán, preferentemente en el orden en que fueron registrados, para exponer problemas inherentes a su comunidad y presentar posibles soluciones pero no tendrán derecho a voto.



Durante su intervención, los ciudadanos deberá exponer de manera clara, precisa y concreta la problemática de los temas registrados en la Convocatoria, concediéndosele la palabra hasta dos veces para expresarse; y si fuera del interés del Cabildo, cualquier miembro del cuerpo edilicio podrá someter a votación una tercera y final intervención del ciudadano exponente por el tiempo máximo de 5 minutos.



El acta de la Sesión Abierta deberá remitirse de manera digital al Congreso del Estado, dentro de los 10 días siguientes de haberse celebrado, para el efecto del registro correspondiente.



Para las sesiones de Cabildo abierto, la Secretaría del Ayuntamiento tendrá que emitir la convocatoria 15 días previos a su celebración, con la finalidad de que los ciudadanos interesados en participar puedan registrarse un día después de su emisión y hasta tres días antes de llevarse a cabo.



La reforma al Reglamento señala que en la convocatoria se especificará los requisitos para el registro de ciudadanos y el número que podrá participar, así como la hora y el lugar en donde se desarrollará.



En los casos fortuitos y de fuerza mayor que no permitan llevar a cabo las sesiones de Cabildo de manera presencial en el recinto señalado, podrán celebrarse sesiones remotas por los medios tecnológicos que se estimen pertinentes, en las que se garantice la participación democrática de todos los integrantes del Ayuntamiento y transparencia de sus acuerdos; estas Sesiones remotas no perderán su carácter de públicas y el Ayuntamiento las transmitirá, en tiempo real, por los medios que se estimen idóneos.