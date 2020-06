Ayuntamiento de Veracruz no apoyará a escuelas que han sufrido robos en cuarentena

Ayuntamiento de Veracruz argumenta no tener partida económica para apoyar a escuelas que fueron robadas, también que no es competencia municipal, sino de la Secretaría de Educación.



En la última semana, escuelas del puerto de Veracruz, como “Josefa Ortiz de Domínguez”, “Delfino Valenzuela” y “Constanza Condes”, denunciaron que han sido víctimas de robo, en su mayoría se trata principalmente del hurto de tuberías de cobre e instalación eléctrica.



Ante esto, el edil Miguel Hermida señaló que ellos no pueden ayudarlos en reponerles el material robado, ya que Ayuntamiento no cuenta con presupuesto destinado a ese rubro.



“Esto no es una competencia del Ayuntamiento, es más una competencia de la Secretaría de Educación de Veracruz; pero nosotros en animo de responder a las escuelas, estaremos visitándoles, tratando de llevarles algún beneficio”, subrayó en recorrido en una de las escuelas afectadas.



El Edil dijo que la falta de coordinación entre las dependencias estatales de Seguridad, Educación y el Ayuntamiento de Veracruz, tras la desaparición de las Mesas Interinstitucionales, darán como resultado un mayor número de escuelas robadas al terminar la contingencia sanitaria.



“Es importante apuntar, es que no van a ser las únicas escuelas, seguramente muchas otras han sufrido este tipo de hurtos pero como no han regresado a clases, no saben que lo sufrieron y pronto estaremos pues en un incremento en este tipo de delito”, señaló el regidor.



Hermida Copado dijo que es imposible poner un policía por escuela, ya que se trata de 750 en toda en la ciudad, por lo que hace un llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz a que se vuelvan a instalar las Mesas Interinstitucionales, para compartir datos e información y establecer una estrategia clara para cuidar a las escuelas.



Hace unos días, directivos de varias escuelas de la ciudad realizaron un video con mensajes contundentes llamando a la unión más que nunca en tiempos de esta pandemia, pidiendo el apoyo de la sociedad y las autoridades.