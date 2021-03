Veracruz Puerto no cerrará paso a playas; es zona federal: Alcaldía

Las playas de Veracruz están listas para la temporada vacacional de Semana Santa. Por parte del Ayuntamiento de Veracruz no habrá restricciones en el acceso porque es una zona federal pero no se permitirá que los visitantes pernocten en las inmediaciones de la zona de playas y calles aledañas.



En esos casos, se invitará a los turistas a trasladarse a los estacionamientos del Reino Mágico y Casa de la Tierra para pasar ahí la noche con sus casas de campaña, señaló el director de Producción Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.



"Se estará haciendo la invitación por parte del personal de Gobernación para que se retiren al estacionamiento del Reino Mágico o al estacionamiento de la Casa de la Tierra, por experiencia que tuvimos en el Reino Mágico, no se llena ni una cuarta parte", dijo.



El horario establecido es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, una vez pasando ese horario se estará realizando el operativo de barredora.



La vigilancia por parte de las corporaciones será desde la Playa Martí al zócalo de Veracruz.



"El acceso sin ninguna restricción, nosotros coadyuvamos con el Gobierno Federal en la vigilancia con guardavidas, tendremos 22 elementos desde playa Martí hasta Playa Regatas".



Los guardavidas estarán en la vigilancia de los bañistas y en caso de que alguno ande caminando sin cubrebocas, se le hará la invitación a que lo use pero no se entrará en conformación, si se opone a hacerlo.