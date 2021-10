Ayuntamiento de Xalapa, 2 años sin pagar daños que provocó una de sus camionetas

C. DIRECTOR DEL PORTAL ALCALORPOLITICO.PRESENTE.HIPOLITO REYES “EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA”Leí con atención la nota de fecha 11/10/2021, en donde el Presidente Municipal de Xalapa, señala que se cometen crímenes pero no se denuncian y continúa diciendo que es necesario que la ciudadanía denuncie los hechos delictivos de los que han sido víctimas en la ciudad, “de lo contrario no se podrá atender esta situación para darle una solución” y sigue señalando, que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y nuestra región no escapa de ello, es que no se denuncia, etc. etc.Al respecto, quiero señalarle a nuestro Alcalde que un servidor, lleva dos años (desde abril del año 2019) tratando de que me paguen los daños ocasionados al vehículo que yo conducía y que es propiedad de mi esposa, y que fue originado por la imprudencia y exceso de velocidad del chofer de nombrede ese Ayuntamiento que él preside, mismo accidente fue por alcance en la calle Maestros Veracruzanos frente a la Iglesia Nuestra Señora del Refugio; al respecto existe la carpeta de investigaciónpor daños, en dicha carpeta están denunciados el conductor de la unidad, la Directora de Asuntos Jurídicos, (quien dio la orden tajante de no pagar) Jefe de la Unidad de Servicios Generales y el Director de Administración.Días antes de la jornada electoral del 6 de junio de este año, me llamo vía telefónica una persona que se presentó como miembro del H. Ayuntamiento, de nombre Jurain, que estaba interesado en resolver el problema por los daños que se me causaron (agrego captura de pantalla), al hablar por teléfono me comentó que estaban haciendo el inventario para la entrega-recepción por el cambio de Administración Municipal y les resultó que una camioneta estaba en el corralón por un accidente con un servidor.