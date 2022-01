Ayuntamiento de Xalapa agiliza refrendos y apertura de nuevos comercios

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, afirmó que se han agilizado los refrendos de permisos de funcionamiento y los trámites de licencias de apertura de nuevos negocios en la capital, logrando otorgar los permisos hasta en 48 horas.Dijo que la instrucción del alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, es que se tramiten las solicitudes de manera rápida y sin tanta burocracia, por lo que ahora en el Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA), se cuenta con una caja de cobro de la Dirección de Ingresos, para facilitar el pago correspondiente."Para que ahí mismo hagan el pago de refrendo de las cédulas que ya hay en la ciudad de todo el comercio, antes lo que hacían era que como no había el sistema, nada más se hacía en forma económica, se le mandaba el oficio acá y a la hora de checar en el sistema había cierta información no segura y los volvían a regresar, el usuario daba hasta cuatro o cinco vueltas, del CREA hacia el Palacio Municipal", expresó.Romero Gutiérrez comentó que por esto muchas personas se molestaban y desistían de seguir con el trámite y por ende de pagar el monto acorde al giro comercial de sus establecimientos.Pero ahora, resaltó, hacen todo en el mismo sitio, es decir, presentan la documentación, el personal lo revisa y ese mismo día se elabora la cédula de empadronamiento, que le remite al día siguiente para que él, como titular del área, la firme y sea entregada."En 15 días tuvimos poco más de 490 atenciones al público de registros de cédulas. Yo ya las tengo firmadas, ya se entregaron la mayoría, porque se entregan de inmediato, pero puede haber ahorita que hay personas que no han ido, puedo decir que de todas ésas puedes haber cien que están por entregar", puntualizó.Sobre los trámites de apertura, añadió que en el CREA también tienen enlaces de las Direcciones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Salud y Protección Civil, a fin de que los capitalinos tramiten sus cédulas sin moverse por la ciudad."Para que el usuario cuando va a hacer su trámite de apertura, no ande de oficina en oficina, que luego son oficinas que se encuentran casi en la periferia de la ciudad y eso representa gastos, tiempo, y hay ocasiones que no terminaban sus trámites", enfatizó el funcionario municipal.