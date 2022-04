Ayuntamiento de Xalapa asegura que luchará contra cambio climático

El regidor primero y presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, Aníbal Pacheco López, afirmó que buscarán trabajar coordinadamente con los municipios circunvecinos para generar acciones que contribuyan a frenar el cambio climático en la región.En ese sentido, indicó que ésta será una de las tareas que se impulsará desde el Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente y Desarollo Sustentable, el cual se conformará por autoridades de la ciudad, académicos, integrantes de la sociedad civil organizada y representantes de pueblos y comunidades."Vamos a entrar en ese trabajo (de acercamiento con los municipios aledaños), vamos a entrar en comunicación con ellos para tocar este tema a partir de la instalación del Consejo Consultivo, que habrán propuestas muy serias de los conocedoras del tema ambiental, empezaremos a dialogar con las autoridades de los municipios conurbados y cercanos",Pacheco López indicó que el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil está muy comprometido con el medio ambiente, por lo que las estrategias que se desarrollen en su administración estarán basadas en el conocimiento científico y no en ocurrencias."Es un asunto del municipio, pero también es un asunto regional, es un asunto metropolitano, entre menos bosques tengamos en Perote, menos agua; aunque no sea el municipio de Xalapa. Aquí tenemos que hacer trabajos concertados con los municipios colindantes que tienen que ver con los bosques, el bosque de niebla, con la montaña, donde nacen los ríos, es un trabajo titánico, inmenso", reconoció.El edil reafirmó que no sólo se trata de cuidar el territorio de Xalapa, con más parques, áreas verdes y áreas de conservación declaradas, sino trabajar en conjunto con los gobiernos Federal, Estatal y municipales de la Región Capital."Para que en toda esta zona del Estado de Veracruz podamos contribuir a detener el cambio climático. Es decir, con una visión regional", reiteró Aníbal Pacheco al tiempo que resaltó que en este órgano consultivo se escucharán las voces de expertos, ambientalistas y de la ciudadanía preocupada por cuidar su entorno."No es un asunto nada más del Gobierno, es una asunto de la ciudadanía, de la consciencia ciudadana, de una cultura y una educación en el sentido amplio de la palabra para que todos participen porque tenemos que revertir el daño que le hemos hecho al planeta, en este caso a Xalapa y la región", puntualizó en la entrevista.