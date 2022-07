Ayuntamiento de Xalapa auditará calidad de luces LED instaladas por Teletec

Aunque la empresa Teletec de México SA de CV, que obtuvo un contrato en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero para la rehabilitación del alumbrado público en diferentes calles de Xalapa, ha cumplido con la sustitución de las luminarias que han fallado; la calidad y especificaciones de las mismas pareciera no ser la pautada, de allí la auditoría que se pretende hacer.En ese sentido, el regidor de la Comisión Edilicia de Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado, Daniel Fernández Carrión, detalló que el acuerdo entre el Gobierno Municipal anterior y el corporativo con sede en la Ciudad de México implicaba la colocación de más de 9 mil 100 lámparas LED en 87 colonias de la Capital."Se ha detectado que al parecer de repente fallan. También tengo que decirlo, que la empresa se ha hecho responsable cuando alguna luminaria falla. Entonces sólo corroborar que se cuente con las especificaciones de las luminarias que nos brindaron con las que se contrataron", manifestó.Añadió que la licitación y posterior contrato fue dado directamente por la Dirección de Obras Públicas a Teletec de México SA de CV, mismo que asciende a 43 millones 237 mil 732.54 pesos."Hacer una análisis exhaustivo, al final fue una inversión millonaria y es un servicio de primera necesidad en Xalapa y aunado a eso traemos el tema del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (con la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV), entonces realmente nos preocupa que las luminarias sean de la calidad que se compraron y la auditoría es para eso", reiteró Fernández Carrión.Cabe recordar que el pasado miércoles, el Cabildo xalapeño autorizó al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y a la síndica Cecilia Coronel Brizio suscribir un acuerdo con personal técnico certificado en materia de energía y alumbrado público, con el objeto de verificar y dictaminar el contrato XALDOP-029/20-LP, de fecha 30 de julio del 2020, firmado entre Rodríguez Herrero y la empresa de la CDMX.Detalló que como ocurrió con el acuerdo entre el FIDE y SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV, la actual administración municipal no ha firmado la entrega-recepción de las luminarias; tampoco lo ha hecho con las instaladas por Teletec de México SA de CV."Está en espera para ver qué proceso dictamina la auditoría, en el caso del FIDE no hemos recibido, hay una situación ahí delicada y grave y estamos al pendiente; al final lo que queremos es que se cumpla con lo que se compró porque son inversiones de mucho dinero", abundó.El Edil advirtió que si en la revisión que haga el personal especializado se detecta que las lámparas no se apegan a la Norma Oficial Mexicana 001-SEDE- 2012 y NOM-013-ENER-2013, la Contraloría Municipal determinará si procedería por la vía legal en contra de la empresa contratada por Hipólito Rodríguez Herrero."La Contraloría será el área designada para que inicie un proceso legal pero vamos a esperar qué dictamina la auditoría. Ya aprobados en Cabildo (la contratación del despacho) para poder firmar el contrato por parte de la Síndica y el Alcalde y se inicie de manera inmediata la auditoría y se tenga el dictamen lo antes posible", externó Daniel Fernández Carrión.