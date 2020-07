Ayuntamiento de Xalapa busca mejores oficinas para personal de Desarrollo Urbano

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, aseguró que se buscan instalaciones propicias para algunas áreas, en este caso para Desarrollo Urbano y con ello, los empleados puedan tener las condiciones adecuadas.



"Se está buscando un local alterno o complementario que dé la oportunidad de que los trabajadores se encuentren con mayor espacio para cuidar la sana distancia, es una preocupación del Ayuntamiento que todos sus trabajadores se encuentren en las mejores condiciones".



Informó que en estos días estarán retomando las actividades en dicha área, aunque dijo, se le ha dado la facilidad a la ciudadanía de continuar con trámites en algunas áreas de municipio en línea para que no las realicen de manera presencial.



Mencionó que darle la oportunidad a los xalapeños de continuar con sus trámites y pagos en línea, es con el fin de evitar que se expongan a posibles contagios de COVID-19.



Vergel Pacheco explicó que darle estas opciones a la población se implementó para el área de Desarrollo Urbano, la cual hace unos días cerró sus puertas para llevar a cabo la desinfección de las instalaciones tras la protesta de empleados por casos sospechosos de COVID-19.



"Se ha establecido en el caso particular de Desarrollo Urbano y en general de todas las áreas, una serie de correos y mecanismos que dan la oportunidad para que los trámites continúen, es decir, no todo es presencial, no todo obliga a la asistencia del ciudadano".



Para finalizar, dio a conocer que se han tomado medidas de reubicación con Protección Civil Municipal y Jurídico para otorgar al personal las medidas de sana distancia.