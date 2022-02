Ayuntamiento de Xalapa buscará resolver operación arbitraria de grúas

Ante las constantes quejas de los ciudadanos y automovilistas sobre la operación de las grúas en esta capital, el ayuntamiento de Xalapa solicitará una reunión de trabajo con las autoridades de Tránsito y Seguridad Vial del Estado para buscar una solución a este tema que es un reclamo generalizado de los xalapeños.Lo anterior fue informado por Aníbal Pacheco López, titular de la Comisión Edilicia de Tránsito y Vialidad del ayuntamiento de Xalapa, expresó que en el mes y medio que llevan de la actual administración la principal queja que tienen los automovilistas y conductores es lo relacionado con la operación de las grúas, “es un comentario generalizado de la población este tema”.Soslayó hacer un comentario en torno a esta situación hasta tener la reunión con las autoridades de Tránsito estatal y sostener estas mesas de trabajo en donde se acuerden y se coordinen las acciones correspondientes para darle un servicio correcto a la ciudadanía.Se le preguntó al Regidor, si pueden intervenir para acabar con la corrupción en la operación de las grúas en Xalapa, contestó que “esto estará basado en los diálogos que tengamos, no puedo decirte otra cosa, si hay una queja generalizada algo se tiene que hacer, sin duda alguna”Expresó que como dirigente de la central obrera Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Xalapa, dijo que en lo personal no se ha visto afectado, pero que sus agremiados, la mayoría de ellos relacionado con la actividad del transporte público, en sus diferentes modalidades si han padecido estas irregularidades.Por tal motivo, dijo, se está dando este acercamiento con las autoridades no solo de Tránsito y de Transporte del Estado, sino también de la Policía Vial, que tienen la relación más estrecha con el personal de estas dependencias, por lo que se han realizado las gestiones correspondientes para intervenir y parar estos abusos.“Es nuestra responsabilidad, como gobierno de la ciudad, escuchar y atender la demanda ciudadana, y si en este caso hay una demanda generalizada hay que atenderla y hasta que nos sentemos a dialogar y acordar no podré expresarles sobre el particular”, puntualizó.Finalmente, dio a conocer que no hay fecha para llevar a cabo estas reuniones, “estamos a la espera para poder tener una fecha para poner sentarnos la comisión edilicia de Tránsito y las autoridades de Tránsito y Seguridad Vial del estado”.