Ayuntamiento de Xalapa clausura 7 bares que abrieron durante cuarentena

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa titular de la comisión edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, dio a conocer que van siete bares clausurados por vender bebidas alcohólicas y abrir de manera clandestina en esta cuarentena.



“Algunos bares son los que sí se tomó la decisión de cerrar, ya se clausuraron por esa situación. Van alrededor de siete bares que se han clausurado. Hemos detectado esto por quejas de la ciudadanía, la misma ciudadanía está detectando estos lugares que abren de manera clandestina”, declaró.



Asimismo, explicó que para justificar la sanción económica o clausuras de negocios que continúan abriendo, siendo estos establecimientos no esenciales, se están realizando los acuerdos pertinentes para darlos a conocer en próximos días a través de la Gaceta Municipal.



“Estamos checando los alcances en las decisiones que se han tomado en Cabildo a través de la Gaceta, estamos en esa situación para poder justificar las clausuras en todo caso y la aplicación de multas. Hay negocios que siguen abriendo todavía. Esperemos que entre martes, miércoles o jueves ya presentarlo”, añadió.



Respecto a mercados y tianguis de la ciudad, González Villagómez indicó que se les está haciendo la inspección y el exhorto constante a los vendedores de acatar las medidas, pues son los que tienen más contacto con los ciudadanos.



“Es los tianguis y mercados se ha hecho un trabajo con protección civil de sanitizar y se están entregando cubrebocas por parte del ayuntamiento. Ahí no hay multas tampoco, lo estamos platicando todo por el momento mientras no pasemos a otra fase, les estamos exhortando y pidiendo que sean conscientes”.



Para finalizar, comentó que con motivo del 10 de mayo se están teniendo diálogos con la subdirección de comercio para tener un plan y saber cómo se va a manejar la situación y evitar aglomeraciones en algunas florerías.



“Estamos platicando con la subdirección de comercio y estaremos entregando un plan para ver cómo se pude controlar esa parte. No nos da la capacidad desafortunadamente, porque somos cerca de 80 inspectores para todo Xalapa, pero estamos tratando de que se cumpla la normatividad”, finalizó.