Ayuntamiento de Xalapa dejará de pagar suplencias al personal: Ahued

Al definirlo como un "tema doloroso"; el Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que dejarán de pagar las suplencias al personal del Ayuntamiento que descansa y entra en su lugar un familiar momentáneamente.Expuso que esto implica una erogación anual de 15 millones de pesos y las finanzas de la Alcaldía capitalina no están para hacer ese tipo de gastos."Hay un tema doloroso, pero lo tenemos que cumplir, las suplencias cuestan 15 millones de pesos al municipio, no puedo pagar suplencias, si una persona descansa y quiere que lo supla un pariente, se acabó", dejó en claro.Y es que reiteró que el pagar esas suplencias, implica duplicar los salarios y los costos de la nómina del Gobierno Municipal, "dañando" la economía de la ciudad."Se duplica el salario, se duplican los costos y lo único que estamos haciendo es dañar la economía de la ciudad, que es de todos y la responsabilidad de nosotros es manejar la administración pública con transparencia", destacó.En ese sentido, prometió que transparentarán peso por peso, gasto por gasto y nómina por nómina."Eso nos va ayudar a transitar en una administración totalmente exitosa y estamos sentando bases para que en el futuro no tengamos colapso, es lo que estamos haciendo", afirmó el munícipe xalapeño.